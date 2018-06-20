بلدية الشارقة تزرع 3 آلاف زهرة في شارع الاتحاد

المصدر: الشارقة - البيان

أنجز قطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة مشروع زراعة الجزيرة الوسطية في شارع الاتحاد بالإمارة، حيت تمت زراعة الجزيرة بأكثر من 3 آلاف شتلة من شجيرات جهنمية المزهرة بألوانها المتعددة، وتنفيذ شبكات الري والانتهاء من المشروع بزمن قياسي خلال 4 أيام فقط.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمامه بالزراعة.

وأكدت البلدية أنه تم استخدام المحابس الكهربائية الذكية المتطورة المستدامة التي تعمل بالبطارية كأول مرة في المشاريع الزراعية على المستوى الحكومي.

حيث تعمل البلدية من خلال منظومة عمل متطورة في مختلف القطاعات، وخصوصاً قطاع الزراعة والبيئة والذي بات يعتمد اعتماداً كلياً على التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع المشاريع التي يقوم بها، بما يرسخ استراتيجية البلدية لتقديم كل خدماتها بالشكل الأمثل وعلى مستوى عالٍ من الجودة والتطور الكبير، كما يأتي المشروع امتداداً لمشاريع سابقة كرس خلالها القطاع ثقافة التطور التكنولوجي.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تعمل بخطى ثابتة وتميز مستمر وتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي أولى الزراعة اهتماماً كبيراً حتى باتت الشارقة واحة غناء تزخر بالمسطحات الخضراء والأشجار المتعددة والزهور الجميلة المتناثرة في مختلف مرافقها.

ومن هذه الرؤية تعمل البلدية على زيادة مساحة الكساء الأخضر واستغلال جميع المناطق وزراعتها بما يضفي على الإمارة جمالاً إبداعياً لتكون المكان الأمثل لقضاء أجمل الأوقات من قبل القاطنين والزوار.