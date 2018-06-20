«صحة دبي» تفتح باب التسجيل في برنامج الرعاية الدراسية

المصدر: دبي - البيان

فتحت هيئة الصحة في دبي، باب التسجيل للطلبة المواطنين خريجي الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق ببرنامج الرعاية الدراسية «طب وعلوم»، ويستمر التسجيل حتى 19 يوليو المقبل، وفق ما ذكرته آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة.

وأشارت إلى أن «صحة دبي»، نجحت في استقطاب عشرات الطلاب والطالبات المواطنين لدراسة الطب والعلوم الصحية في أعرق الجامعات داخل الدولة وخارجها، وذلك منذ أن أطلقت برنامجها الطموح في عام 2016. وأوضحت أن فكرة البرنامج تقضي باستقطاب النخب الطلابية من حملة شهادة الثانوية العامة المواطنين، لاستكمال دراساتهم الجامعية في مجال العلوم الطبية والصحية.

بما يتوافق مع توجهات الدولة بوجه عام، وتطلعات دبي بشكل خاص، ويتفق في الوقت نفسه مع الطلب العالمي المتزايد على الخدمات الصحية، والذي يفتح بدوره المجال واسعاً لاستثمار العقول المواطنة بالشكل الأمثل، كما يزيد من القدرات التنافسية للدولة، وإمارة دبي على وجه التحديد، في أحد أهم المجالات العلمية والمهنية، ويزيد من دور الإمارات في حركة تطور العلوم والبحوث الطبية.

وحول الشروط المطلوبة للاستفادة من البرنامج، الذي تتحمل الهيئة بموجبه نفقات الدراسة، أفادت آمنة السويدي بأن لائحة برنامج «طب وعلوم»، حددت مجموعة من الشروط، وهي: «أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، كما يشترط حصوله على شهادة الثانوية العامة بمعدل نجاح 90 % لتخصص الطب، و80 % لتخصصات التمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة.

ومعدل نجاح قدره 85 % للمختبرات والأشعة، على ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من عامين، والحصول على قبول أكاديمي مباشر مؤهل بكالوريوس أو دبلوم عالٍ، وأن يكون قد تخرج أو حصل على الإعفاء من برنامج الخدمة الوطنية في الدولة، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المسؤولة عن البرنامج بنجاح».

وأوضحت أن هيئة الصحة في دبي، توفر الوظيفة المناسبة لخريجي برنامج «طب وعلوم»، وذلك في أي من منشآتها الطبية، وقبل ذلك، وخلال الدراسة نفسها، وطوال فترة الرعاية، توفر الهيئة للطلبة باقة التأمين الصحي، إضافة إلى راتب شهري قدره 6500 درهم لتخصص الطب، و5000 لتخصصات الطب المساند والتمريض، إلى جانب 2500 درهم لتوفير حاسب آلي شخصي، و3000 درهم للكتب، وتتكفل هيئة الصحة في دبي، بتسديد الرسوم الجامعية، وفقاً للائحة المعتمدة لبرنامج الرعاية.