«الإمارات للثلاسيميا» تنظم حفلاً للمرضى في يوم زايد للعمل الإنساني

المصدر: الفجيرة - وام

نظّمت جمعية الإمارات للثلاسيميا بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية حفلاً لمرضى الثلاسيميا الذين خضعوا لعمليات زراعة النخاع خارج الدولة.

وذلك بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» وتخليدا للمبادئ النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بأهمية العطاء والعمل الإنساني وإحياء لذكراه العطرة وضمن سلسلة المبادرات التي نظمتها جمعية الإمارات للثلاسيميا في «عام زايد». وحضر الحفل - الذي أقيم بفندق «فيرمونت» بإمارة الفجيرة - الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان.

والذي نقل تحيات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى للمؤسسة والشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا.

وأكد الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان أن ما قدمه الشيخ زايد «رحمه الله» في المجال الإنساني والخيري في العالم كله يجعل اسمه محفورا في قلوب وعقول الشعوب وشهادة للتاريخ على أن المغفور له كان عنوانا للخير والنجدة والعمل من أجل تنمية الإنسان واستقراره وكرامته على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما حضر الحفل عبدالباسط محمد مرداس نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا وخالدة خماس عضوة مجلس الإدارة المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للثلاسيميا والمهندسة عزة سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي والدكتور خالد خوري وسعيد جعفر العوضي أعضاء مجلس الإدارة. وتم - على هامش الحفل - توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات للثلاسيميا ومؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية والعلمية تهدف إلى تعزيز التعاون لما فيه مصلحة المرضى.