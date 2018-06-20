الراشدي لـ « البيان»: نتوقع إقبالاً كبيراً للاستفادة من مهلة تعديل الأوضاع

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

توقع العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة، في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن يستفيد من مهلة تعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، أعداد كبيرة من الأشخاص الذين خالفوا قوانين وشروط الإقامة في الدولة لأسباب مختلفة، ومن بينهم أولئك الذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم ومغادرة الدولة، نتيجة ظروف النزاعات والحروب والكوارث في بلدانهم.

وقال في تصريح لـ «البيان»: «إنه تم البدء بتجهيز المراكز التي ستعمل على استقبال المخالفين على مستوى الدولة، وفق أعلى المستويات، والتي ستعمل على تسهيل إنهاء إجراءات المخالفين، وتعديل أوضاعهم، وفقاً لقرار مجلس الوزراء».

وأكد أن هذه المبادرة تتميز عن المبادرات التي تمّ إطلاقها سابقاً، في أنها تتيح الفرصة للمخالف للحصول على عمل وهو موجود داخل الدولة، ودون أن يضطر إلى المغادرة والعودة ثانية، محذراً من أنّ تفويت هذه الفرصة الثمينة، سيعرض كلّ مخالف لقوانين الإقامة في الدولة، للتبعات القانونية والمساءلة القضائية المترتبة على ذلك، والتي تشمل تطبيق خطة ملاحقة وضبط المخالفين عقب انتهاء المهلة.

وقال الراشدي إن سلسلة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة والتي تستهدف التسهيل والتيسير على المقيمين على أرض الدولة أو من يقصدونها طالبين الأمن والأمان والعيش الكريم تجسد بحق كل معاني والرأفة والإحسان بين بنى البشر وتحقق على أرض الواقع الهدف الذي تبنته حكومة الإمارات وجعلت منه المهمة الأساسية للعمل الحكومي وهو إسعاد الناس وإدخال السرور عليهم.

وأضاف في تعليقه على قرار مجلس الوزراء بتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهن لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج.. أن هذه الأرض الطيبة التي غرس فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بذور الخير الغزير لتخرج نبتا طيبا يرعاه ويرويه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ستظل بعون الله ثم إرادة أبنائها الخيرين معين عطاء لا ينضب ونبعا لا مقطوع ولا ممنوع يفيض بالمودة والرحمة على من تقطعت بهم السبل أو شردتهم الكوارث والصراعات أو شاءت الأقدار أن يصبحوا بلا معيل من فئتي النساء والأطفال تسمح دموعهم وتحفظ كرامتهم وتوفر لهم السند الذي يحتاجون إليه.

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