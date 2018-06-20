«تنفيذي الشارقة» يطلع على خطة التحول الذكي للإسكان

المصدر: ■ الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم.

واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر المجلس خلالها عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية إمارة الشارقة في تقديم أفضل الخدمات والممارسات للمواطنين والقاطنين على أرضها.

واطلع المجلس على الخطة الاستراتيجية للتحول الذكي لدائرة الإسكان، والذي يهدف إلى توفير تطبيق إسكاني ذكي يصل إلى أكبر عدد من المواطنين لإنجاز جميع المعاملات والخدمات بكل يسر وسهولة في أي وقت وأي مكان على مدار الساعة.

وبين المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، أن في عام 2018 تم إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الذكي لفئة طلبات الدعم السكني بخدمات ذكية متكاملة، وسيقدم تطبيق دائرة الإسكان بالشارقة كافة المعلومات التي تخص الخدمات الإسكانية التي توفرها الدائرة في الشارقة.

وفي عام 2019 سيتم إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الذكي، لفئة مزودي الخدمة، من مقاولين واستشاريين مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

حلقة وصل

وأشار الطنيجي إلى أن التطبيق سيكون حلقة وصل دائمة بين المتعاملين والدائرة، وسيوفر للعميل معلومات آنية عن تحديثات وحالة طلباته، كما يتيح التطبيق العديد من الخدمات والمعلومات للعملاء والمستفيدين من الدعم السكني، منذ البدء في توقيع عقد مع المقاول إلى مرحلة التسليم النهائي للسكن.

واطلع المجلس على إحصائيات التحول الذكي بالدائرة، حيث بلغ عدد المستخدمين للموقع الإلكتروني 24 ألفاً و744 حالة في العام الماضي، وبلغ عدد المشاريع المقدمة إلكترونياً في نفس العام 2507، بينما بلغ 208 طلبات في العام 2018.

وثمن المجلس جهود رئيس وفريق العمل بدائرة الإسكان، نحو التحول الذكي في خدماتها، بما يسهل الإجراءات والخدمات للمتعاملين والمستفيدين من الدعم السكني.

واطلع المجلس على سير العمل في المشاريع التي تشرف عليها هيئة الطرق والمواصلات، ومن ضمنها مشروع تطوير شارع المنتزه، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 52%، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في أبريل 2019.

وأقر المجلس تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون بشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، استكمالاً لدورته التشريعية وتوطئة لإصداره.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على المراسيم والقوانين الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.