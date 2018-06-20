المصدر: عجمان - البيان

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة لتوعية السائقين بإفساح المجال لمركبات الطوارئ على الطرقات، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز السلامة المرورية.

وقال الملازم أول أحمد عبد الله العجماني مدير فرع الشؤون الإعلامية بقسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان إن تنفيذ الحملة التوعوية لتوعية السائقين باشتراطات السلامة المرورية، ومن هذه الاشتراطات إعطاء أولوية المرور لمركبات الشرطة والطوارئ على الطرق وإفساح المجال لها في حالة الطوارئ.

وأضاف مدير فرع الشؤون الإعلامية أن إفساح المجال وإعطاء أولوية المرور يشمل المواكب الرسمية، إضافة إلى دوريات الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف، وعندما تطلق صفارات الإنذار أو ترسل إشارات وميض حمراء أو زرقاء على السائق إعطاء حق الأولوية بصرف النظر عن أية قواعد أخرى.

وقام أفراد موظفون من قسم الإعلام والعلاقات العامة وأفراد من إدارة المرور والدوريات بتوزيع عدد 500 بروشور توعوي على السائقين في مختلف طرق الإمارة باللغتين العربية والإنجليزية، توضح كيفية إفساح الطريق ونوعية المركبات الواجب إعطاؤها حق الأولوية.