عبدالله المري يُكرم فريق عمل جائزة التميز المؤسسي

المصدر: دبي- البيان

كرم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فريق عمل جائزة التميز المؤسسي من الرابطة الدولية لتحليل المعلومات لدى منظمات إنفاذ القانون، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال الجلاف، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعدد من ضباط الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وأوضح اللواء المنصوري أن القيادة العامة لشرطة دبي قد فازت في أبريل الماضي بجائزة التميز المؤسسي من الرابطة الدولية لتحليل المعلومات لدى منظمات إنفاذ القانون بمدينة انهايم في ولاية كاليفورنيا، كأول جهة شرطية خارج الولايات المتحدة الأميركية وكندا تفوز بهذه الجائزة المرموقة (IALEIA)، مؤكداً أن هذا يعد إنجازاً غير مسبوق على مستوى الأجهزة الشرطية في الوطن العربي.

وخاصة أن مشاركة شرطة دبي في هذه الجائزة الدولية برزت من خلال نجاحها في توظيف واستخدام التقنيات الحديثة والأنظمة والبرامج الذكية في تحليل المعلومات وإدارة قواعد البيانات بما يساهم في الحد من وقوع الجرائم وبسط الأمن والأمان.

وأهدى اللواء خليل إبراهيم المنصوري الإنجاز إلى القائد العام لشرطة دبي، مثمناً دعمه لجهود العاملين في هذا القطاع، وسعيه المستمر لتحفيز فرق العمل وتوفير كافة الإمكانات والقدرات التي تساعد على إنجاز مهامهم في مجال مكافحة الجريمة والحد من وقوعها.