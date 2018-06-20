مدير فرع الابتكار بشرطة الشارقة: قرار إنساني ومنصف

المصدر: الشارقة - البيان

وصفت النقيب نسيم سالم المشوي مدير فرع الابتكار واستشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة الشارقة، قرار مجلس الوزراء، بأنه قرار إنساني ومنصف.

لأن المرأة التي تفقد زوجها، سواء كان ذلك نتيجة وفاة الزوج أو الانفصال عنه، تحتاج إلى فترة لإعادة ترتيب حياتها، مشيرة إلى أن القرار يحفظ ويصون استقرار الأسر وتماسكها، موجهة تحية تقدير إلى حكومة الإمارات الرشيدة، التي تستشعر كل صغيرة وكبيرة، وتسعى إلى حلها وتوفير كافة سبل الراحة لأبنائها وللمقيمين على أرضها، مؤكدة أن الإمارات تعطي دروساً في الإيثار والعطاء والتسامح ومساعدة الآخرين.