بدء امتحانات الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

أنهت أكاديمية شرطة دبي استعداداتها لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2017/‏2018، لجميع البرامج الدراسية التي توفرها لطلابها، وبدأت اختبارات طلبة دبلوم الجامعيين بمشاركة 89 طالباً لأداء الاختبار في مادة قانون العمل، وستستمر اختباراتهم حتى الـ 10 من يوليو المقبل.

ويبدأ اليوم طلاب السنوات الدراسية الـ 4 المرشحين والمرشحات، والطلبة المرشحين والطالبات المرشحات ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية، وطلبة وطالبات الدراسات المسائية المنتظمة، اختباراتهم التي تستمر حتى الـ 8 من يوليو المقبل.

وأكد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن الأكاديمية اتخذت كافة الإجراءات لتسيير أعمال الامتحانات على الوجه المطلوب، وحرصت على تهيئة الأجواء الملائمة لتحقيق الاستقرار النفسي وتذليل كافة العقبات بما يكفل أجواء امتحانية مريحة للطلاب