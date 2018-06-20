برنامج للتوعية بمخاطر الحوادث المنزلية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، برنامج توعية للجمهور حول مخاطر الحوادث المنزلية في مركزي «المشرف» و«الوحدة مول» بأبوظبي.

وركز البرنامج الذي أعده معهد الطوارئ والسلامة على التعريف باشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق، وكيفية التصدي لها وإبراز دور الإسعافات الأولية وقدمه نخبة من مدربي مكافحة الحرائق والإسعافات الأولية.

كما تضمنت التوعية نصائح حول استخدام طفاية الحريق، والخطوات التي يجب اتخاذها عند اكتشاف تسرب الغاز، وحض الجمهور على عدم استخدام تمديدات كهربائية رديئة الصنع، وإجراء الصيانة الدورية للتوصيلات والمعدات الكهربائية، وفصل التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل لفترات طويلة، وحفظ أعواد الثقاب والقداحات والشموع بعيداً عن متناول الأطفال.