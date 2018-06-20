5محاور تنفذها دبي في شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة

المصدر: دبي - مريم المرزوقي

تركز دبي على 5 محاور استراتيجية، تنفذها من خلال انضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة، وفق منال عبيد بن يعروف مديرة إدارة علاقات المتعاملين والشركاء، في بلدية دبي، التي أوضحت أن المحاور تهدف إلى تسخير المواهب لتعزيز الإبداع ودور التصميم لبناء مدينة سعيدة مستدامة.

وأوضحت لـ «البيان» أن بلدية دبي تقدمت بطلب العضوية لشبكة اليونسكو، في نوفمبر من العام الماضي، بإرسال المتطلبات كافة، ما يؤهلها إلى الحصول على العضوية في وقت قصير، لتكون دبي ضمن الـ 180 مدينة من 72 دولة حول العالم في الشبكة.

وتابعت أنه كان من بين المتطلبات التي كان لا بد من تقديمها للانضمام إلى الشبكة، هي تقديم نبذة عن المدينة، وأبرز التحديات التي تواجهها المدينة في مجال التصميم، فضلاً عن فرص التطوير والتحسين التي تدرسها المدينة وتعمل عليها، إضافة إلى خطتها الاستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة في مجال التصميم والابتكار.

وأفادت بن يعروف بأن البلدية، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يسهمون بشكل أساسي في تعزيز وتشجيع التصميم والابتكار، وهم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وهيئة تنمية المجتمع، وحي دبي للتصميم، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، وهيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، سيعملون على تنفيذ المحاور الاستراتيجية.

تعاون

وأكدت أن البلدية، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيون، ينفذون على خمسة محاور أساسية، تهدف إلى تعزيز الإبداع ودور التصميم، هي: تعزيز وتشجيع التصميم والابتكار، وتطوير صناعات التصميم، ودعم الشركات والمؤسسات للابتكار في مجال التصميم، وتطوير القدرات الوطنية في مجال الابتكار في التصميم، إضافة إلى تمكين الابتكار في مجال التصميم، وتضمينه ضمن خطة دبي 2021.

وأشارت إلى أن الخطة تتضمن خمس مبادرات للسنوات الخمس المقبلة، هي مجلس دبي المدينة المبدعة في التصميم، ومركز دبي الوطني للتصميم، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، ومهرجان دبي للابتكار والتصميم، والتصميم والابتكار في مجال الخدمات العامة، مضيفة أنه ستصاحبها تنظيم العديد من المعارض والمؤتمرات، وورش العمل وجولات ترويجية، وندوات وتنظيم المسابقات.

وأضافت أن دبي تعتبر أول مدينة مبدعة في مجال التصميم في الشرق الأوسط، انضمت إلى شبكة اليونسكو التي أنشئت في عام 2004، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المدن التي اعترفت بالإبداع كعامل استراتيجي للتنمية المستدامة للجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية لمختلف المجالات، كالحرف والفنون الشعبية، التصميم، الفيلم، فن الطبخ، التصميم، الأدب، الموسيقى والفنون والإعلام.

علاقات

ولفتت مديرة إدارة علاقات المتعاملين والشركاء، إلى أن انضمام دبي إلى الشبكة العالمية، يعتبر خطوة هامة في إنجازات دبي في مجال التصميم والإبداع، والذي تحقق بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤية دولة الإمارات 2021.

وأوضحت أن أبرز المزايا الاستراتيجية لانضمام دبي إلى الشبكة، في أنه يسهم في تعزيز وتشجيع التصميم والابتكار في الإمارة، وتطوير صناعات التصميم، ودعم الشركات والمؤسسات للابتكار في مجال التصميم، وتطوير القدرات الوطنية، واستقطاب معارض ومؤتمرات عالمية في مجال التصميم، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ولفتت إلى أن أبرز ما تركز عليه الخطط الخاصة بالمدن الإبداعية العالمية، هو ربطها بأهداف التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن نشر قيم التسامح والسلام والمحبة، من خلال البرامج التي تعبر عن حضارات وثقافة الشعوب من خلال التصميم والفن.