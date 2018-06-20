بلدية دبي تستقبل 2186 اتصالاً خلال العطلة

المصدر: دبي - وام

استقبل مركز الاتصال في بلدية دبي خلال أيام عيد الفطر السعيد نحو 2186 اتصالاً من الجمهور وتمحورت الاتصالات الواردة حول تقديم الاقتراحات والشكاوى والاستفسارات والبلاغات.

وأوضحت منال بن يعروف مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء أن أغلب الاستفسارات الواردة إلى مركز الاتصال كانت حول برواز دبي ومواعيد العمل في الحدائق العامة مثل حديقة الممزر ومشرف والصفا والخور وزعبيل وآلية تأجير شاليهات حديقة الممزر والاستفسار عن رسوم السكن، كما شملت قائمة أكثر الخدمات والبلاغات الواردة خلال العيد خدمة رش الحشرات المنزلية وخدمة رش الحشرات الزراعية وبلاغات انسداد في شبكات الصرف الصحي وبلاغ مخلفات الصحة العامة.وأشارت إلى أن معدل استلام المكالمات خلال رمضان بلغ 2000 مكالمة.