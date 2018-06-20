مواصلات الإمارات تطبق المعيار المحدث لنظامي إدارة الجودة والبيئة

المصدر: دبي - البيان

أنهت مواصلات الإمارات، إجراءات تقييم مجموعة شهاداتها الحاصلة عليها في نظام الإدارة المتكامل، بعد اجتيازها بنجاح، عمليات التدقيق التي نفّذتها شركة لويدز ريجستر على مدى أسبوعين، في عدد من مواقع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، ونالت بناءً عليها، الترقية وفق المعيار المحدث في نظامي إدارة الجودة والبيئة.

وتسلم محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، الشهادات الجديدة من حنان محمد صقر، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية، بحضور خالد شكر مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية، وعدد من الموظفين في الإدارة.

حيث اطلع الجرمن على نتائج التدقيق الداخلي والخارجي لنظام الإدارة المتكامل، وتقييم التطابق مع التشريعات القانونية والمتطلبات المرتبطة، ومراجعة أداء النظام، شاملاً النتائج ومؤشرات الأداء.

وأثنى مدير عام المؤسسة، على الجهود المبذولة من مختلف المستويات الوظيفية في المؤسسة، لتعزيز مستويات الجودة في الخدمات التي تقدمها مواصلات الإمارات لعملائها، ومواكبة التغيرات في المعايير العالمية، ما أهلها لتجديد اعتماد حصولها على الشهادات، معرباً عن حرص المؤسسة، في تنفيذ عمليات التدقيق، على نظام الإدارة المتكامل بشكل دوري، باعتبارها أحد المعايير الأساسية للمواصفات القياسية الدولية.

وأكد الجرمن، مواصلة عمليات تقييم ومراجعة كفاءة النظام وفاعليته بشكل مستمر ومدروس، بما يتكامل مع القيم المؤسسية التي تتبناها مواصلات الإمارات، ولا سيما في مجالات الأمن والسلامة، والعناية والراحة، والكفاءة.

ونوه الجرمن بحرص المؤسسة على أن تشمل عمليات التدقيق الخارجي على النظام، جميع الإدارات والمراكز والفروع والمرافق التابعة لها، وذلك من خلال شركة خارجية، تقوم بالتأكد من تطبيق متطلبات معايير المواصفات الدولية في مواقع المؤسسة بالدولة.

حيث غطت هذه العمليات 6 مواصفات إدارية مختلفة، وهي نظام إدارة الجودة، ونظام إدارة البيئة، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ونظام إدارة جودة التدريب، ونظام ميثاق خدمة المتعاملين والتعامل مع شكوى المتعاملين، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية لمركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

من جانبها، أشارت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية، إلى جهود المؤسسة في تطبيق المواصفات المختلفة التي تؤهلها لتجديد شهادات نظام الإدارة المتكامل، ما ساهم في تمكنها من ترقية الشهادات الحاصلة عليها لأنظمة إدارة الجودة والبيئة، وفقاً للمواصفات الجديدة (الآيزو 9001:2015، والآيزو 14001:2015).

بالإضافة إلى متابعة أداء وفاعلية نظام الإدارة المتكامل المطبق في المؤسسة، للوصول إلى رؤية المؤسسة، المتمثلة في مواصلات متكاملة ونمو مستدام.

وأكدت صقر أن شركة لويدز ريجسترر، الجهة المانحة لشهادات الآيزو، أنهت الجولات الخارجية للتدقيق على نظام الإدارة المتكامل، والتي تم تنفيذها على مدى أسبوعين كاملين، ومن خلال 3 مدققين من الشركة.