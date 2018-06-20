مخالفة 44 منشآت غذائية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

خالفت بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة والبيئة 44 منشآت غذائية خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك لعرضها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوماً مجهولة المصدر. وأكدت البلدية عدم تسجيل مخالفات ضد القصابين الجائلين نتيجة نجاح حملة الرقابة على الأسواق والمقاصب على مدار الساعة.

حملات

وقالت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، إن تواجد مفتشي البلدية على مدار 24 ساعة بمناطق الإمارة ساهم في اختفاء القصابين الجائلين ولم يتم تحرير أي مخالفات ضد قصابين جائلين أو غير معتمدين لدى إدارة الصحة مما يعطي مؤشراً على نجاح الحملات التفتيشية والرقابية التي قامت بها الإدارة بالإضافة لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأشارت إلى نجاح حملة الرقابة على الأسواق والإجراءات المتخذة خلال الحملات اليومية الفجائية لأطباء ومفتشي الصحة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.

وتابعت: حرر قسم الرقابة البيطرية 44 مخالفات خلال الأيام الماضية، تنوعت ما بين عرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع وعرض لحوم مجهولة المصدر وتمت مصادرة المواد الغذائية واللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحلات المخالفة.

وأضافت الطنيجي: بلغ عدد الذبائح التي نفذتها مقاصب الإمارة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر 2793 ذبيحة منها 2414 ذبيحة بالمقصب المركزي بالفلية، و285 بمقصب رأس الخيمة، و94 ذبيحة بمقصب الغيل، مشيرة إلى أنه لم يتم فرض أي زيادة على أسعار الذبح بالمقاصب.

وأشارت إلى أن دائرة البلدية استحدثت خدمة عربات التسوق بمقصب الفلية لتمكين الأهالي وعمال المطابخ من نقل ذبائحهم بأنفسهم بكل سهولة، لافتة إلى أن الأطباء البيطريين كانوا متواجدين في أسواق الماشية والمقاصب للتأكد من سلامة الذبائح وإجراء الفحوصات الدقيقة على الماشية قبل الذبح وبعده، وضمان استرجاع الذبيحة للتاجر في حال ثبوت مرضها.

وقالت الطنيجي: قام أطباء البلدية أيضا بالعمل في المنافذ الحدودية للإمارة «المطار - منفذ الدارة» على مدار 24 ساعة خلال فترة عطلة العيد لإحكام الرقابة وفحص جميع الواردات من الحيوانات الحية واللحوم والأسماك والمواد الغذائية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.