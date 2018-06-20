«طرق دبي» تطلع في إيطاليا على اختبارات أنظمة الاتصال لـ «مسار 2020»

المصدر: دبي - البيان

زار فريق من خبراء وأخصائيي مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أخيرا مصنع تاليس (THALES) في إيطاليا.

وذلك بهدف الوقوف على الاختبارات المصنعية لأنظمة الاتصالات اللاسلكية ذات النطاق العريض (Broad Band Radio)، التي سوف يتم استخدامها على امتداد مشروع مسار 2020، بالإضافة إلى اختبار نظام الاتصال على متن القطارات الخاصة بالمشروع (Onboard Control System).

معايير عالمية

وأَكَّدَ المهندس عبدالرضا أبو الحسن، مدير إدارة تنفيذي، إدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن الغرض من تنظيم هذه الزيارات الميدانية إلى عدد من المصانع في مختلف البلدان هو التأكّد من استخدام أعلى المعايير الفنية العالمية المستخدمة في مجال الاتصالات وعرض المعلومات.

وقال أبو الحسن: «لقد شملت الاختبارات فحص المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات تشغيلية للتأكد من تكامل أنظمة الاتصالات مع الأنظمة الأخرى مثل نظام التحكم الآلي للقطارات ووحدة التحكم الرئيسة للقطارات».

أنظمة الأمن

ويتميز نظام الاتصالات على متن القطارات في التحكم في نقل وعرض البيانات المهمة الخاصة بأنظمة الأمن والسلامة من وإلى مركز التحكم المركزي على سبيل المثال (كاميرات المراقبة ونظام الاتصال الطارئ)، إضافة إلى عرض المعلومات، التي تهم مرتادي مترو دبي مثل مسار القطار ووجهته القادمة.

فضلاً عن عرض إرشادات السلامة. ويتميز النظام المُحدَّث بإمكانية عرض المعلومات بطريقة مبتكرة عن طريق عرض المسار بشكل كامل على شاشات مبرمجة، وبالتالي الاستغناء عن الملصقات الورقية. كما يتميز النظام بقدرته على التحكم بمستوى الإعلان الصوتي، وذلك عن طريق قياس وتحليل مستوى الضجيج في القطار، وبالتالي ضبط مستوى الصوت بطريقة أوتوماتيكية.