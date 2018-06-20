محامية إماراتية:إضافة نوعية لسجل الدولة الإنساني

المصدر: الشارقة ـ نورا الأمير

قالت المحامية نادية عبد الرزاق إن القرار الجديد إنجاز يضاف إلى سجل الدولة الإنساني المشرف على المستوى الإقليمي، فبعد أيّام على حزمة القرارات التاريخية لمجلس الوزراء، التي جاءت لتعزيز البيئة التنافسية والاستثمارية للدولة.

وكذلك قرار منح رعايا دول الكوارث والحروب إقامة لمدة عام في الدولة، جاء قرار تمديد إقامة المطلقات والأرامل لمدة عام مراعاة لظروفهن الإنسانية والأسرية، التي تكون بأمسّ الحاجة للرعاية، والتأكد من قدرة الأسرة على رعاية نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان المعيل، وبالتالي تخفيف المعاناة عن المرأة وأبنائها.