«تنظيم الصناعة الأمنية» تنضم إلى «إسعاد»

المصدر: دبي- البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، يتم بموجبها انضمام موظفيها إلى برنامج شرطة دبي «إسعاد»، والذي يحقق السعادة لحاملي بطاقة إسعاد وتمنحه مزايا وعروضاً خاصة في القطاعين العام والخاص.

ووقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي العميد محمد راشد بن صريع، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، فيما وقّعها من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية أحمد محمد الصايغ، مدير إدارة الموارد والإسناد المؤسسي، بحضور منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وعدد من الأفراد من كلا الجانبين.

وأكد العميد بن صريع أن هذا التعاون المثمر مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ومثيله مع جهات أخرى، جاء بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بضرورة تعزيز الشراكة البنّاءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية تحقق السعادة لموظفي تلك الجهات والدوائر، مضيفاً أنهم في شرطة دبي يتطلعون لهذه التجربة المميزة مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.