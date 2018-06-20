مؤسسات العين تستعد لاستثمار أوقات الطلبة صيفاً

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تعكف مؤسسات منطقة العين على تنظيم مخيمات ومراكز صيفية لتحقيق العديد من الأهداف، التي تتمثل في استثمار وقت الإجازة الصيفية للطلبة والطالبات في تنمية مهاراتهم، وإكسابهم خبرات تعليمية تعزز الكثير من القدرات لديهم، لا سيما مهارات التفكير الابداعي، وليس هذا فحسب، إذ إن هناك مخيمات، أيضاً، تسعى جاهدة للمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها، من خلال برامج عملية ذات طابع ترفيهي وممتع وغير روتيني.

وتستعد حديقة الحيوانات في منطقة العين في الـ 8 في يوليو لإطلاق فعاليات مخيمها الصيفي «على خطى زايد»، الذي سيُعرف المشاركين على شخصية الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الاتحاد، طيب الله ثراه، والاحتفاء بإنجازاته وجهوده في البيئة والتراث.

كما سيحفل المخيم بباقة من البرامج الخاصة في صون الحياة البرية والتنوع البيولوجي، كما سيدعم المشاركين في مجالات البيئة والعلوم والفنون والرياضيات والتكنولوجيا، بما ينسجم مع أهداف الحديقة في حماية الحياة البرية وتقديم التعليم التفاعلي الإبداعي.

وبتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، ستنطلق فعاليات مخيم الأجيال العاشر للفئة العمرية من 4 وحتى 15عاماً في 24 يونيو الجاري، ويعد المخيم مشروعاً طلابياً ثقافياً ترفيهياً توعوياً، ويأتي ضمن برامج جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في منطقة العين.

وارتأت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بذلك الإسهام في إعداد جيلٍ يتمتع بصحة نفسية واجتماعية وثقافية، مسايرٍ للتغيير، مُلمٍ بمهارات العصر، ومُقبلٍ على الحياة بروح الإبداع والتطور نحو حياة وعالم أفضل.

ورسالة يسعى من خلالها فريق العمل إلى إيجاد فرص لاستثمار أوقات الفراغ، بتوفير مناخ جيد لإحداث تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات المنتسبين للمخيم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، وقدوات متميزة باعتزازهم بوطنيتهم وتراثهم، وذلك بتوفير مشرفين ومدربين لتنمية وصقل المواهب والخبرات والمهارات الحياتية، وزيادة الوعي، ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى المشاركين.

برنامج

يستقبل معهد الابتكار المهني «تفكير» من خلال «نادي رواد الابتكار» التابع له الطلبة والطالبات الراغبون في الاستفادة من برامجه المتنوعة في الأول من شهر يوليو المقبل. وقال الدكتور محمد فادي قدو، المدير العام لمعهد الابتكار المهني «تفكير» لـ «البيان»:

«يضم النادي فريق عمل من المختصين الذي يشرفون على برنامج ابتكاري متكامل، إذ إن الهدف من النادي تقديم برنامج شامل لتعزيز روح الابتكار لدى المشاركين وتفعيل طاقاتهم الإبداعية وتنمية قدراتهم اليدوية في سن مبكرة، وبذلك تم تصميم البرنامج بعناية ليضم العديد من المجالات الابتكارية تقدم بطرق تعليمية مبنية على أساس التعلم من خلال اللعب».