فتح باب التسجيل في جائزة «لوريال للنساء من أجل العلوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عن فتح باب التسجيل للسيدات اللواتي يرغبن في التقدم لجائزة «لوريال للنساء من أجل العلوم» المقدمة من "يونسكو"

حيث يستمر التسجيل لغاية 29 يونيو الجاري عبر الرابط الإلكتروني: https:/‏/‏www.forwomeninscience.com لتباشر لجنة التحكيم بعد ذلك بفرز الترشيحات تمهيداً للإعلان عن الفائزات في شهر مارس.

وتستهدف الجائزة التي مر على إطلاقها 19 عاماً النساء من ذوات الكفاءات العلمية في مجالات الإيكولوجيا والتنمية المستدامة والفيزياء والصيدلة وعلم الأوبئة والبحوث الطبية وعلم الأعصاب وعلم الأحياء التطوري من أجل دعمهن وتشجيعهن على مواصلة حياتهم العلمية بمزيد من الشغف والإصرار على تحقيق نجاحات باهرة في المجالات العملية المذكورة.