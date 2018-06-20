280 مستفيداً من خدمات مركز صعوبات التعلم في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن عدد المستفيدين من خدمات مركز الشارقة لصعوبات التعلم منذ تأسيسه قبل عامين وصل إلى 280 حالة، وتمت دراسة 158 حالة منها، فيما أعدت جداول تأهيلية لـ 54 حالة قدمت الخدمات النهائية لها.

وقالت إن إنجازات مركز الشارقة لصعوبات التعلم تميزت بتنوعها وكان من أهمها تنظيم 6 ورش تخصصية بهدف رفع كفاءة وأداء الاختصاصيين والمعلمين وتأهيلهم للتعامل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم، وتوقيع اتفاقية تعاون مع كلية بيكن الأميركية، وتأهيل الكوادر المتخصصة من خلال تنظيم دورات تدريبية في مجال صعوبات التعلم بالتعاون مع كلية الأميرة ثروت من الأردن وكلية بيكن، فيما وصل إجمالي عدد المشاركين في فعاليات المركز 1199 مشاركاً.