بلدية أبوظبي تطلع على احتياجات سكان الشامخة

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بمركز بلدية الوثبة في الملتقى الأول للشركاء وأهالي الأحياء السكنية الأول للشرطة المجتمعية في منطقة الشامخة الذي عقد مؤخراً.

وتأتي هذه المشاركة من قبل البلدية تعبيراً عن التزامها بتعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمهم شرطة أبوظبي، وبالوقت ذاته بناء وتعزيز جسور التواصل مع السكان بهدف الاستماع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، ومشاركتهم في تحسين المرافق والخدمات والاطلاع على رؤيتهم في هذا الشأن كونهم شركاء أساسيين.

وعلى الصعيد ذاته ساهمت البلدية في إثراء الملتقى من خلال مشاركاتها المتميزة، وعبر تنوع فقرات المشاركة حيث تفاعل الجمهور مع جناح البلدية، خصوصاً برامج إدارة البيانات المكانية، ومن ضمنها برنامج (عنواني) وبرنامج (أرضي)، حيث بينت الأرقام ارتفاع أعداد مستخدمي هذه البرامج والاستفادة من بياناتها، ولا سيما في مجال معرفة المعلومات المختلفة المتعلقة باحتياجات السكان والمتعاملين.

كما قدمت البلدية خلال الملتقى محاضرة حول استراتيجية تقديم الخدمات، وساهمت البلدية في تقديم الدعم اللوجستي على صعيد تنظيم الملتقى، وقام مركز بلدية الوثبة بالتنسيق مع هوية العامري التي شاركت بخيمة تراثية احتوت على مقتنيات تراثية، ومشغولات يدوية تعكس بيئة الإمارات وتاريخها العريق وأصالة شعبها وعاداته وتقاليده.وأشادت البلدية بالدور المهم والمساند الذي تقوم بها شرطة أبوظبي على وجه العموم والشرطة المجتمعية على وجه الخصوص، مثمنة الدعم اللوجستي الذي تقدمه الشرطة المجتمعية في جميع برامج وحملات بلدية مدينة أبوظبي.