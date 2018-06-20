مذكرة تفاهم لتعزيز ثقافة الوقف التعليمي وتأهيل القصّر للدراسات العليا

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، لما فيه نشر ثقافة الوقف ومساندة القُصّر لبلوغ مراحل تعليمية عليا متقدمة، مع ما يتطلّبه ذلك من جهود مضاعفة وإعداد مكثّف.

ووقع مذكرة التفاهم، كل من عمر جمعة المازمي، مدير إدارة تنمية الوقف في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وفيكرام كريشنا، نائب رئيس تنفيذي، رئيس إدارة التسويق وتحسين تجربة العملاء في بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين المؤسستين.

وحددت مذكرة التفاهم الإطار العام الذي يتم من خلاله تيسير وتطوير التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فيما لخّصت المذكرة الأهداف العامة للتعاون في دعم وتنمية واستثمار أموال الوقف، وتفعيل البرامج والفعاليات الخيرية والعلمية والاجتماعية.

ورسمت المذكرة 3 مجالات رئيسية للتعاون من أجل تحقيق أهدافها العامة، وهي برنامج ولاء بعنوان «بلس بوينتس» ويتيح لحاملي بطاقة الائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني تحويل نقاطهم إلى مبالغ مالية واستخدامها لتقديم التبرعات التي تمكّن القصّر من متابعة تحصيلهم العلمي.

وأما المجال الثاني للتعاون فيتمثل في دعم المشاريع الوقفية وفي مقدمتها المشروع الوقفي «مشروع عام زايد»، الذي سيعود ريعه لرعاية الفئات المحتاجة في المجتمع، كالأسر الفقيرة والمتعففة والأيتام وأصحاب الهمم والتعليم والصحة وغيرهم. فيما يتركز المجال الثالث في التعاون على تضافر جهود المؤسستين للتعريف بنشاطات وفعاليات كلٍ منهما عبر منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، بهدف تسليط الضوء على مختلف المشاريع الرامية لتمكين القصّر وتعزيز ثقافة الوقف الهادف ذي العائد المجتمعي العام.

وبهذه المناسبة، قال عمر جمعة المازمي، مدير إدارة تنمية الوقف بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي: «نحرص في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر على إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات فاعلة تشاركنا الرؤية الهادفة ذاتها في تمكين القصّر وترسيخ ثقافة الوقف التنموي.

وتعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني الرائد في تمكين التنمية الاقتصادية في مجتمع الإمارات والحريص على دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية ذات الأثر الفاعل هو فرصة للعمل المشترك فيما بيننا على مزيد من مشاريع تمكين القصّر وتنمية الوقف».

سعادة

قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «سعداء للغاية بشراكتنا مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر، والتي ستتيح لعملائنا إمكانية التبرع لهذه المؤسسة الوقفية».