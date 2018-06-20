تحقيق أمنيات 30 طفلاً خلال رمضان

المصدر: أبوظبي- وام

أنجزت مؤسسة «تحقيق أمنية» مبادرتها السنوية بتحقيق 30 أمنية للأطفال على مدى 30 يوماً من شهر رمضان الفضيل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري للمؤسسة وتحقيقا لاستراتيجيتها القائمة على إدخال الفرحة والسعادة على قلوب جميع أفراد المجتمع بشكل عام ورسم الفرحة والابتسامة على وجوه الأطفال المصابين بأمراض خطيرة بشكل خاص.

وتمكنت المؤسسة - بفضل تبرعات الأيادي الخيرة البيضاء للكثير من الجهات داخل الدولة واستجابة الكثير من مواطني ومقيمي دولة الإمارات لرسائل المؤسسة وتقديم المساهمات النقدية الإنسانية - من تحقيق 30 أمنية للأطفال المرضى بعضها في اليمن والأردن وتوزع الباقي في جميع إمارات الدولة.