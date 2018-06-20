إدارة النفايات في بلدية دبي تتعامل مع 84 بلاغاً طارئاً في العيد

المصدر: دبي - البيان

نجحت إدارة النفايات في بلدية دبي في تنفيذ خطة العمل الخاصة بنظافة المدينة خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي اشتملت على عدد من البرامج تمحورت حول توعية الجمهور واستمرارية تكثيف الجهود الإشرافية والميدانية في تنفيذ أعمال النظافة لجميع المناطق بما فيها الأسواق ومصليات العيد والقنوات المائية، بما كان له من أثر واضح على راحة المواطن والمقيم والزائر واستمتاعهم بأجواء العيد بدبي .

والذي شهد إقبالاً كثيفاً للمتسوقين والسياح في الأسواق والطرقات والمواقع السياحية والترفيهية.وتم تشكيل فريق طوارئ يقوم بجمع ونقل المخلفات الواقعة ضمن حرم الطريق مع تغطية تنظيف أماكن الحوادث على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة أول أيام العيد، وتعاملت الفرق مع 84 بلاغاً طارئاً خلال عطلة العيد، حيث تم إنجازها جميعها بوقت قياسي وكان من ضمنها 12 بلاغ حوادث على الطرق السريعة.

وأفاد المهندس عبدالمجيد سيفائي مدير إدارة النفايات في بلدية دبي بأن خطة العمل تضمنت تنفيذ برنامج لمتابعة نظافة مصليات العيد على مرحلتين ما قبل العيد وما بعده بكل مناطق الإمارة، حيث تم توفير وسائل تخزين النفايات بالعدد الكافي لها، إذ بلغ عدد القوى العاملة أول أيام العيد 1531 عاملاً و26 من أعضاء الجهاز الإشرافي والرقابي.

وعلى الجانب التوعوي فقد تم الاستمرار بتنفيذ مبادرة «تسوق بذكاء وقلل نفاياتك» وهي إحدى الفعاليات الموجهة لمنتجي النفايات من المراكز التجارية والأفراد بالتعاون مع «اللولو هايبر ماركت» ومن خلالها تم توزيع ما يقارب من 3800 حقيبة تسوق قماشية على الجمهور خلال فترة عيد الفطر بهدف تعزيز ثقافة فرز النفايات المنتجة من مصادرها.