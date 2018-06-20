وفاة 9 أشخاص وإصابة 35 بحوادث مرورية بالدولة خلال الإجازة

المصدر: أبوظبي ـ ماجدة ملاوي

توفي 9 أشخاص وأصيب 35 آخرون بإصابات بسيطة ومتوسطة وبليغة في حوادث مرورية؛ وقعت على مستوى الدولة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بحسب ما كشفت عنه الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية.

وتفصيلاً بيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الحوادث المرورية؛ التي وقعت خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري بلغ 32 حادثاً، على مستوى الدولة خلال عطلة عيد الفطر المبارك هذا العام.

جهود

وأكد العميد جمعة أحمد هامل القبيسي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور أدى إلى وقوع حوادث مرورية عكرت صفو الفرحة بالعيد لدى بعض قائدي المركبات.

لافتاً إلى أن إدارات المرور والدوريات في الدولة تبذل جهوداً حثيثة للحد من تلك الحوادث عبر زيادة برامج التوعية المرورية، وتعزيز توعية الأفراد بمخاطر حوادث المرور وتجنبها، وطرق الوقاية منها، وتكثيف عملية الضبط والمراقبة على الطرق.

ودعا سائقي المركبات إلى التقيد التام بقوانين وقواعد وأنظمة المرور، والسرعات المحددة على الطرق، لتجنيب أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات.