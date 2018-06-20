مراكز الأميرة هيا تختتم «الملتقى الرمضاني»

اختتمت إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية بفرعيها المزهر وأم الشيف التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي فعاليات الملتقى الرمضاني.

وقالت حمدة أحمد المهيري مديرة إدارة المراكز: «إن هذه الفعاليات والبرامج الرمضانية جاءت ضمن الخطط التي تم إعدادها قبل شهر رمضان المبارك لتحقيق المستويات المتقدمة في الملتقى الرمضاني بمشاركة الإدارة والعاملين في المراكز والدائرة والجهات المتعاونة».

وأوضحت أن فعاليات مراكز الأميرة هيا للثقافة الإسلامية في هذا الموسم تضمنت ست فئات مختلفة كالقرآن كاملاً و20 جزءاً و10 أجزاء و5 أجزاء و3 أجزاء وفئة أصحاب الهمم «جزء عم» وذلك بمشاركة 175 متسابقة من 32 مركزاً لتحفيظ القرآن على مستوى الدولة. دبي - وام

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