«أشغال الشارقة» تنجز حديقة دبا الحصن للأطفال

المصدر: الشارقة –عصام الدين عوض

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة حديقة دبا الحصن للأطفال على امتداد القناة المائية لتكون متنفسا للأطفال وكبار السن ومرتادي الجزيرة على مساحة 30 ألف متر مربع.

وذلك بعد تزويدها بألعاب مخصصة للأطفال، إضافة إلى تزويدها بـ15 ألف متر من الرمال الشاطئية و10 مظلات. وأكد المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة ألأفرع في دائرة الأشغال العامة في الشارقة في مداخلة عبر البث المباشر من إذاعة الشارقة امس أن عملية تزويد الحديقة بالألعاب أنجزت في أقل من أسبوعين بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وبتوجيهات من رئيس الدائرة.

مشيراً إلى أن أن دبا الحصن تشهد نهضة عمرانية مدعومة ببيئة تحتية قوية.وقال إن الدائرة تعمل على تطوير 3 حدائق أحياء في دبا الحصن، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع في المنطقة منها ما اكتمل وأخرى جار العمل فيها، حيث يجري العمل في إنشاء مطعم في جزيرة الحصن مكون من طابق ارضي ودور أول، ويحوي الأرضي قاعة طعام وجلسات داخلية، بينما الثاني غرفة تحضير وجلسات خارجية.