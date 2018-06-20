مبادرة لإسعاد 100 مريض في «مئوية زايد»

بمناسبة «مئوية زايد»، أطلق فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة مبادرة إنسانية مجتمعية خاصة، لإسعاد 100 مريض، مصابين بأمراض مختلفة، خلال العام الجاري، بالتعاون والتنسيق مع مستشفى صقر الحكومي وعدد من المنشآت الصحية ومؤسسات المجتمع المدني، ذات الصلة، في الإمارة.

وقال علي عبد الله الشحي، مدير فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة: «إن المبادرة استهدفت، خلال شهر رمضان المبارك، 55 مريضاً، من بينهم 25 مريضاً من «المنومين» بمستشفى صقر، و30 طفلاً مصاباً ب«التوحد»، من المسجلين في مركز رأس الخيمة للتوحد، ومن المقرر أن تستكمل تغطية 100 مريض بنهاية العام الحالي».

وأكد الشحي أن المبادرة الخيرية تهدف إلى إدخال البهجة والسرور لنفوس المرضى. دبي - البيان