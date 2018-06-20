حظر استيراد الطيور الحية ولحومها من روسيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من مقاطعة (KURSKAYA OBLAST)، بالإضافة إلى المقاطعات المصابة سابقاً RESPUBLIKA KALMYKIYA, KOSTROMSKAYA OBLAST)، (ASTRAKHANSKAYA OBLAST في جمهورية روسيا ولحين استقرار الوضع الصحي.

ويأتي ذلك استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل بؤرة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في جمهورية روسيا في مقاطعة (KURSKAYA OBLAST).

وأكدت الوزارة الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مقاطعات روسيا.

ويأتي القرار انطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين في الدولة، وتعزيز الأمن البيولوجي وعدم السماح بدخول أمراض جديدة إلى أراضي الدولة.

وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة ومدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوزارة، إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطره وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة.