"الوطن التطوعي" يختتم فعاليات العيد في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان الرئيس الفخري لفريق الوطن التطوعي، اختتم الفريق مساء أمس تنظيمه لفعاليات مبادرة "عيديتنا" التي استهدفت الأسر المتعففة، حيت تم توزيع هدايا متنوعة في أماكن متفرقة بمنطقة العين بهدف إسعاد تلك الأسر، وزيارة المرضى في مستشفى عين الخليج.

وقال جابر بطي الأحبابي رئيس الفريق في حديثه لـ "البيان" : " نظمنا في أيام عيد الفطر السعيد وتحديدا في العين مول باقة من الفقرات والفعاليات التفاعلية والترفيهية التي حازت على إعجاب واستحسان الجمهور، وتخللت الفقرات أيضا عرضا لمسرحية شعبية الكرتون.

كما نجحنا في تحقيق توجيهات الفريق بدمج رأي وفكر المجتمع في الخطط السنوية، فتم عمل فقرات للجمهور باقتراح فعاليات إنسانية ومجتمعية وذلك لتطبيقها ضمن خطة الفريق بحيث تكون مبادرات دائمة تشرك المجتمع في إدارة الفريق. كما حرصنا على إطلاق الفعاليات استجابة لتوجهات القيادة الرشيدة بتنظيم وعمل مبادرات وفعاليات مجتمعية لنشر السعادة والإيجابية ".

وأضاف الأحبابي : " كما قام متطوعو ومتطوعات الفريق بزيارة 20 مريضا في مستشفى عين الخليج، وأنوه إلى نقطة مفادها بأن مثل هذه المبادرات الاجتماعية تحمل في طياتها العديد من الجوانب الإنسانية. فجميع المتطوعين في الفريق يؤمنون تماما بضرورة التواصل مع جميع فئات المجتمع وشرائحه، لا سيما ذوي الحاجة من المرضى بشكل عام أو كبار السن والأطفال وحتى فئة أصحاب الهمم ".