4832 بلاغاً تلقتها عمليات شرطة رأس الخيمة خلال إجازة عيد الفطر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكدت القيادة العامة بشرطة رأس الخيمة عدم وجود حالات غرق بشواطئ الإمارة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فيما تلقت غرفة العمليات 4832 بلاغاً تنوعت بين بلاغات الحوادث وطلب مساعدة واستفسارات متنوعة، وبلغ عدد الحوادث المرورية التي سجلها مكتب الإحصاء بإدارة المرور والدوريات عن طريق "ساعد" 289 حادثاً مرورياً بسيطاً بنسبة انخفاض 40% عن الفترة نفسها من عام 2017.

وأوضح العميد سالم ربيع بو خطامين السويدي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، تلقت غرفة العمليات 4832 بلاغاً خلال فترة عطلة عيد الفطر تنوعت بين بلاغات الحوادث وبلاغات طلب مساعدة وبلاغات استفسارات متنوعة، فيما لم يسجل قسم البحث والانقاذ أية حالات غرق بشواطئ الإمارة.

وأكد السويدي، أنه وبناءاً على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة وضعت إدارة المرور خطة مرورية مكثفة بإشراف ضباط أكفاء في تنظيم الحركة المرورية خلال أيام عيد الفطر المبارك من خلال زيادة عدد الدوريات على جميع الطرق والتقاطعات والأسواق والحدائق العامة وأماكن تجمع العائلات والأسر لأكثر من 75 دورية لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للجميع وتقديم العون والمساندة في حال الحاجة.

وأضاف: ساهمت هذه الجهود المبذولة في ضمان انسيابية الحركة المرورية، كذلك التعاون المثمر من قبل السائقين في الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وإتباع إرشادات رجال المرور المنتشرين في جميع أنحاء الإمارة، إلا أن هناك فئة دائماً تصر على اتخاذ السلوكيات الخاطئة التي تنم عن اللامبالاة والاستهتار عند القيادة مما يتسبب ذلك بوقوع الحوادث المرورية التي تؤدي إلى حصد الوفيات والإصابات الخطيرة، مؤكداً التعامل مع كافة الحالات والنداءات في وقت قياسي.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لم تسجل أية حالة غرق بشواطئ الإمارة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً نجاح جهود فرق الانقاذ البحري في الانتشار لتأمين الحركة الكثيفة من مرتادي شواطئ الإمارة.