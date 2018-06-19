إنجاز أعمال البنية التحتية في منطقة الفلاح بأبوظبي نهاية الجاري

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) عن انتهائهما وبنسبة تامة تقريباً من أعمال مشروع البنية التحتية والطرق الداخلة في منطقة الفلاح، ومع نهاية يونيو الجاري تكون كافة الأعمال قد أنجزت، حيث انطلقت أعمال المشروع العام الماضي 2017.

ويأتي مشروع تطوير منطقة الفلاح ضمن إطار حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات –بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز مكونات البنية التحتية وتطوير منظومة الطرق والتقاطعات بهدف تحسين خدماتها ورفع كفاءتها بالشكل الذي يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية أبوظبي.

وضمن إطار التزام البلدية بتوفير مرافق خدمية حضارية متطورة تتماشى مع معايير وقيم الاستدامة وتحقق تطلعات المجتمع والشركاء، مشيرة إلى أن مشروع تطوير منطقة الفلاح هو جزء من عملية التطوير المستمرة في أبوظبي وضواحيها وتلبية للاحتياجات المجتمعية في المنطقة.

وكجزء من مجموعة مشروعات تهدف إلى تحقيق الرؤية الشاملة للإمارة والرامية إلى إيجاد كافة أسباب إسعاد المجتمع، والمحافظة على سمعة أبوظبي وسمتها المميزة كإمارة ناهضة ومتطورة.

ويشمل المشروع تنفيذ أعمال طرق باتجاهين ذات ثلاثة مسارات لكل اتجاه في الجزء الواقع بين مدينتي الفلاح القديمة والجديدة، بالإضافة إلى إنشاء 4 تقاطعات طرق في الجزأين الجنوبي والغربي من مدينة الفلاح الجديدة.

ويتضمن نطاق أعمال المشروع استكمال إنشاء شبكة الطرق المحيطة بمنطقة الفلاح السكنية، وما يتبع ذلك من أعمال ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أعمال تصريف مياه الأمطار، وأعمال الإنارة والتقاطعات والإشارات الضوئية.

وتهدف أعمال البنية التحتية في منطقة الفلاح إلى توفير الطرق وخدمات البنية التحتية من أجل خدمة القسائم السكنية القائمة والمستحدثة في منطقة الفلاح، وبما يساهم في تعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة إلى جميع السكان.

وتبلغ تكلفة أعمال تطوير مكونات البنية التحتية في منطقة الفلاح أكثر من 41 مليون درهم.

الجدير بالذكر أن منطقة الفلاح شاملة مدينة الفلاح القديمة والجديدة مدرجة ضمن جدول مشاريع كثيرة تستهدف تطوير وتأهيل البنية التحتية خلال المدى المنظور .