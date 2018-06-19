«كهرباء دبي» تدشن 15 محطة تحويل رئيسية بكلفة 1.73 مليار درهم

المصدر: دبي-البيان

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 15 محطة تحويل رئيسية جهد132/11 كيلوفولت في مناطق الصلال، وسيح الشعيب، ومجمع اكسبو 2020، وورسان الأولى.

وحدائق الشيخ محمد بن راشد، ونخلة جميرا، والمركاض، وند الحمر، ومعبر الخليج التجاري، وزعبيل الثانية، وذلك حتى 20 مايو 2018 وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1.73 مليار درهم.

وبهذه المناسبة قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «توائم هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجياتها لدعم الخطط التنموية من خلال العمل على توفير بنية تحتية متطورة تلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه في الإمارة، وتوفير إمدادات الطاقة والمياه على أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

حيث يعكس تدشين 15 محطة تحويل رئيسية جهد 132/11 كيلوفولت المنهج المتمّيز الذي تتبناه الهيئة، وضمن مساعيها الدؤوبة للارتقاء بمستوى الخدمات التي نقدمها للمتعاملين».

وأضاف الطاير: «أنشأت الهيئة 236 محطة جهد 11/132 كيلوفولت حتى نهاية العام 2017، بينما بلغ عدد المحطات التي تم تدشينها خلال العام 2017 فقط 15 محطة، وصلت تكلفتها الإجمالية 1.68 مليار درهم، ونلتزم بمواصلة خططنا ومشاريعنا التنموية الرائدة التي ميّزت عمل الهيئة منذ تأسيسها.

والذي مكنها من التفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية محققة نتائج تنافسية على مستوى العالم، وتجلى ذلك في نجاحها بخفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى حوالي 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 7.1 % مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية؛ لتحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي.

نتائج عالمية

يضاف إلى ذلك أن الهيئة تمكنت من تحقيق أفضل النتائج العالمية في معدل الدقائق المفقودة للمتعامل سنوياً، والذي بلغ 2.68 دقيقة مفقودة مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، مما قاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي –للحصول على المرتبة الأولى على مستوى العالم في الحصول على الكهرباء بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي».

الجدير بالذكر أن القدرة الإنتاجية لمحطات إنتاج الكهرباء في الهيئة تصل حالياً إلى 10413 ميجاوات، بينما تبلغ القدرة الإنتاجية للكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقة النظيفة في دبي حالياً نحو 413 ميجاوات ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2020 إلى 1313 ميجاوات.

هذا بالإضافة أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي خلال 2020 إلى حوالي 14085 ميجاوات مشتملة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية.