«الاتحادية للكهرباء» تعيّن تحالفاً لتنفيذ أول محطة تحلية وفق المنتج المستقل

المصدر: دبي-وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تعيينها لتحالف تقوده كل من الشركة العالمية للمياه ومشاريع الطاقة «أكوا باور» و«تكتون للهندسة والإنشاءات» كأفضل عطاء تم التقدم به لتنفيذ أول محطة لتحلية مياه البحر بنظام المنتج المستقل في إمارة أم القيوين وتبلغ طاقتها الإجمالية 45 مليون جالون يوميا وذلك بعد دراسة مستفيضة للعطاءات المقدمة لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

وقال محمد محمد صالح مدير عام الهيئة ستكون أول محطة تحلية مياه تنشئها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وبنظام المنتج المستقل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء ثلاث محطات تحلية مماثلة عن طريق طرح مناقصات جديدة قبل نهاية العام الجاري بهدف تعزيز جهود الهيئة الرامية إلى استقلالها التام في تأمين احتياجاتها من المياه بحلول عام 2020.

يذكر أنه تجري حاليا الجولات الأخيرة من مفاوضات التعاقد بهدف الانتهاء من الوثائق المالية ومرفقاتها قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.