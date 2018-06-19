شرطة الفجيرة توزّع الحلوى على السائقين والجمهور

المصدر: الفجيرة - البيان

وزعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة في قسم الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع إدارة مركز شرطة دبا الفجيرة فرع الشرطة المجتمعية ومركز شرطة مسافي الشامل، الحلوى على سائقي المركبات والجمهور في الأماكن السياحية ومداخل الإمارة ومرتادي الفنادق من الزائرين خلال أيام عيد الفطر السعيد، وذلك حرصاً من القيادة العامة على مشاركة أفراد المجتمع في مختلف المناسبات الاجتماعية، وبهدف مد المزيد من جسور الثقة والتواصل والتعاون مع الجمهور.

وأكد المقدم الدكتور سعيد محمد السو الحساني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة حرص القيادة العامة على المشاركة المجتمعية والتواصل مع كافة فئات المجتمع، وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تأتي من منطلق حرص القيادة على تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية وهي تعزيز ثقة الجمهور بفعالية الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الجميع بحلول عيد الفطر السعيد.