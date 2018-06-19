«طرق دبي» تنقل 3.7 ملايين راكب خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

بلغ إجمالي عدد ركاب وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك 3 ملايين و794 ألفاً و320 راكباً.

وأكدت مصادر رسمية في الهيئة أن عدد ركاب المترو وصل إلى مليون و542 ألفاً و517 راكباً حيث نقل الخط الأحمر مليوناً و190 آلاف و845 راكباً، ونقل الخط الأخضر 522 ألفاً و672 راكباً.

بينما بلغ عدد ركاب الترام 55 ألفاً و222 راكباً، وعدد ركاب الحافلات العامة مليوناً و188 ألفاً و319 راكباً، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 214 ألفاً و326 راكباً. أما مركبات الأجرة، التي تعمل تحت مظلة الهيئة، فقد نقلت وحدها خلال العطلة المذكورة 793 ألفاً و936 راكباً.

الجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد أعدت خطة مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات في عطلة العيد.