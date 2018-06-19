مركز تأهيلي لأطفال «الشلل الدماغي» في مستشفى القاسمي

المصدر: Ⅶالشارقة - عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة صفية الخاجة المدير العام لمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في الشارقة، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستفتتح العام المقبل مركزاً لإعادة التأهيل بالمستشفى للأطفال الذين يعانون شللاً في الدماغ أو يعانون من مشاكل في عضلات البلع أو مشاكل صحية معقدة.

كما أن إدارة المستشفى ستستقبل الطفل الذي يعاني من الشلل الدماغي بعد أن تواصلت مع والده الذي تواصل بدوره مع برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة شارحاً الحالة الصحية لابنه، مبينة أن العلاج متوافر بالمستشفى لمثل تلك الحالات.

ويتمثل في التدخل الجراحي وعلاج الأعصاب والعلاج الطبيعي، كما يمكن عرض الحالات على الأطباء الزائرين حتى يطمئن أولياء الأمور الذين لديهم حالات مشابهة، كما أنه في حال عدم توافر العلاجات داخل الدولة.

فإن وزارة الصحة تتكفل بمثل تلك الحالات، لافتة إلى أنه تتوافر بالمستشفى 9 غرف ذكية للولادة، وتم زيادة غرف العناية المركزة للأطفال الخدج لتصبح 32 غرفة، كما أنه خلال الشهر المقبل سوف يتم افتتاح طوارئ النساء وفصله عن الأطفال تيسيراً لهن.

تهيئة

وقالت إنه تم تجهيز 9 غرف ذكية للولادة وتهيئتها لكافة مراحل الولادة وتزويدها بالتكنولوجيا الذكية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للحوامل والأجنة، إضافة إلى تزويد تلك الغرف بغرفتي عمليات وممرضة لكل مريضة، لافتة إلى أن المستشفى يعد المرجع الوحيد الذي يخدم مستشفيات المناطق الشمالية التي تتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى توفير قابلات قانونيات ذات كفاءة عالية وخبرات يعملن بنظام المناوبة.

وقالت صفية الخاجة إن المستشفى الوحيد الذي يتعامل مع حالات عالية الخطورة عبر وحدة «طب الجنين»، إضافة إلى استقباله كافة الحالات الخطرة المحولة من مستشفيات مختلفة.