شرطة دبي تنال جائزة الفكرة الابتكارية عن «البصمة الوراثية الذكرية»

المصدر: دبي - البيان

تسلّم اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي جائزة الفكرة الابتكارية ASQ عن فئة «البصمة الوراثية الذكرية»، من فريق التميز والريادة في شرطة دبي، والتي حققها خلال المؤتمر العالمي للجودة والتحسين الذي تنظمه الجمعية الأميركية للجودة سنوياً في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.

معايير

وأثنى القائد العام على جهود الفريق برئاسة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ومثابرتهم في العمل بدقة واحترافية، واستيفاء كافة المعايير والشروط المطلوبة للجائزة، وهو ما أثمر عن فوز شرطة دبي كأول مؤسسة شرطية أمنية تنال هذه الجائزة العالمية الريادية والمتفردة.

مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مواكبة توجهات الحكومة بتطبيق أعلى معايير التميز، وتقديم تجربة متكاملة واستثنائية للمتعاملين ولكافة أفراد المجتمع في إمارة دبي.

والسعي لتقديم خدمات بمواصفات عالمية تتسم بالسرعة والدقة والمهنية وترتقي بتطلعاتنا في الوصول إلى المركز الأول عالمياً، داعياً جميع موظفي القوة إلى بذل المزيد من الجهد للتميز في العمل وترسيخ ثقافة الابتكار والريادة لتحقيق تطلعات الحكومة في سعيها للمركز الأولى عالمياً، ذلك أن الإنجازات العظيمة لا تقوم إلا على مبدأ التكاملية والمشاركة والعمل الجماعي المتناغم.

مساهمة

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد شاركت بجائزة الفكرة الابتكارية ASQ عن معيار الابتكار على مستوى شرطة دبي، بموضوع البصمة الوراثية الذكرية للرائد الدكتور راشد حمدان الغافري خبير في مجال الأدلة الجنائية، ويتمثل اختراعه ببصمة وراثية ذكرية تطبق في مجال الأدلة الجنائية.

وهو الأول منوعه عالمياً ويساهم في الكشف عن القضايا الجنائية وبالأخص القضايا الجنسية، وقد أحدث ثورة في المجال ويطبق في عدة مختبرات جنائية عالمية، وحصل من خلالها على براءة اختراع معتمدة عالمياً.

مواكبة

أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي أن القيادة العامة لشرطة دبي تواكب مسيرة التنمية والتطور التي تسعى إليها الإمارات منذ التأسيس، لتعزيز ريادتها، وتكون أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في عام 2071، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على دفع حركة الإبداع والابتكار وخلق استراتيجية للإبداع الشرطي تهتم بتطوير وتحسين مستوى الأداء المؤسسي وتطويره وربطه بالأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة.