مسيرة القافلة الوردية 2018 تكتشف 11 إصابة بالسرطان

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مسيرة فرسان القافلة الوردية 2018، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه في جميع أنحاء الإمارات، عن نجاحها في الكشف عن 11 إصابة بالسرطان بعد إجراء نحو 8000 فحص ومعاينة سريرية، قام على أثرها الأطباء والمتخصصون ضمن القافلة بإحالة سيدات تراوح أعمارهن بين 30 و62 عاماً.

لإجراء المزيد من الفحوصات والتي أسهمت في الكشف عن إصابتهن بالسرطان.

وتضمنت قائمة المريضات 11 سيدة مقيمة في مختلف إمارات الدولة، منهن 4 سيدات في الشارقة، و4 في عجمان، واثنتان في دبي، وواحدة في رأس الخيمة، الأمر الذي أثبت فعالية الحملة التي غطت مختلف أنحاء الدولة.

وتمكنت القافلة في نسختها الـ 8 من إجراء فحص الماموغرام لـ47 حالة عبر عياداتها الطبية المتنقلة، إلى جانب 254 فحص ماموغرام، و97 فحصاً بالأمواج فوق الصوتية تم إجراؤها بالتعاون مع شركائها من مزودي الرعاية الصحية من القطاع الخاص.

توعية

وتشير نتائج القافلة الوردية الـ 8 إلى ضرورة إجراء فحوصات دورية للسرطان ورفع مستوى الوعي به، إذ تم تشخيص حالة سيدتين في أوائل الستينات و4 في منتصف الخمسينات و4 في الأربعين، وواحدة بعمر 30 عاماً فقط من جنسيات مختلفة.

687

وتبرز أهمية مسيرة فرسان القافلة الوردية هذا العام في أنها الأوسع نطاقاً منذ انطلاقها قبل 8 أعوام، فقد تفوق عدد المستفيدين من خدماتها على حصيلة السنة الماضية بواقع 687 شخصاً، كما قامت لجنة التوعية الطبية بمدّ فترة عمل عدد من العيادات الثابتة لـ 9 أيام إضافية بعد انتهاء الحملة، ليتجاوز بذلك عدد الفحوصات الطبية الإجمالية التي قدمتها المسيرة 2635 فحصاً.

وإلى ذلك قالت ريم بن كرم، رئيسة اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية: «إن نجاحنا في اكتشاف الـ 11 حالة يعدّ إنجازاً كبيراً لحملة القافلة الوردية، مما سيلعب دوراً كبيراً في تخفيف معاناة المريضات وإنقاذ حياتهنّ.

كما أن حصيلة الحملة كشفت عن إقبال متزايد لأفراد المجتمع على إجراء فحوصات للكشف عن السرطان، الأمر الذي يعكس نجاحنا المستمر في إيصال رسالتنا وأهدافنا المتمثلة في زيادة الوعي بهذا المرض بين مختلف الشرائح المجتمعية».

تميز

نجحت مسيرة فرسان القافلة الوردية منذ انطلاقها عام 2011 في إجراء ما يزيد على 56 ألف فحص طبي، خصص 20% منها للرجال، وتضمنت 16 ألفاً و462 فحص ماموغرام، و2232 فحصاً بالأمواج فوق الصوتية.