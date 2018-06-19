مواصلات الإمارات تصدر تقرير 2017

المصدر: دبي-البيان

أصدرت مواصلات الإمارات تقريرها السنوي الشامل لعام 2017 تحت عنوان «الاستثمار والاستدامة.. تفوق والتزام».

وجاء باللغتين العربية والإنجليزية وبنسختين ورقية وإلكترونية، وجمع للسنة السادسة على التوالي بين التقرير السنوي المعتاد للمؤسسة وبين تقرير الاستدامة الخاص بها، وقد تمكن الإصدار الجديد كالسابق من تلبية معايير الإفصاح التي تضمنتها الحزمة الرابعة من أطر المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI.

وأوضح معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات، في كلمته التقديمية للتقرير؛ أن صدور التقرير يتزامن مع إطلاق الخطة الاستراتيجية الخمسية الأولى لمواصلات الإمارات 2018-2022.

والتي يطمح من خلالها إلى تعزيز الموقع الريادي للمؤسسة في قطاع النقل والتأجير والخدمات الفنية عبر التركيز على الكفاءة والجودة في الخدمات والإجراءات. وأكد محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات أن المؤسسة شهدت 2017 نتائج إيجابية تعزز ما حققته في السنوات السابقة من نمو مالي متصاعد ونجاحات نوعية على الصعيد الاستراتيجي والتشغيلي والمجتمعي.