تفعيل خاصية ضبط المركبات منتهية الترخيص في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان أنها ستبدأ بتفعيل خاصية ضبط المركبات المنتهية الترخيص من خلال منظومة الكاميرات «عجمان دار الآمان» سعياً لتحقيق أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة بجعل الطرق أكثر أمناً.

وقال العقيد خالد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية إن تفعيل خاصية ضبط المركبات المنتهية الترخيص عبر منظومة عجمان دار الأمان جاء حرصاً من شرطة عجمان على تعزيز السلامة عبر الحد من المركبات منتهية الترخيص.

وأضاف أن المنظومة ستحرّر المخالفات للمركبات المنتهية الترخيص اعتباراً من تاريخ 01/‏07/‏2018، استناداً إلى المادة 22 من القانون الوزاري رقم (78) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري والتي يتم بموجبها غرامة مرورية بـ 500 درهم و4 نقاط مرورية مع حجز المركبة لـ 7 أيام.