الأميرة هيا: السلام قضية تستحق النضال من أجلها

المصدر: ■ دبي - البيان

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام ورئيسة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أن السلام قضية تستحق النضال من أجلها، وهذا هو الوقت المناسب للنضال من أجل تحقيقه، وربما أفضل الطرق لذلك هو أن يُمنح الإنسان ما يعيش من أجله.

جاء ذلك في تدوينات لسموها عبر حسابها الرسمي على «تويتر» و«إنستغرام».

وقالت سموها: «تشرفت اليوم (أمس) بدعوتي للتحدث أمام اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في مقره بالعاصمة الإيطالية روما».

وأضافت: «بصفتي سفيرة الأمم المتحدة للسلام، أشعر أن من واجبي اليوم المطالبة بأن ندرك جميعاً أن السلام قضية تستحق النضال من أجلها.... وهذا هو الوقت المناسب للنضال من أجل تحقيقه... وربما أفضل الطرق لذلك هو أن يُمنح الإنسان ما يعيش من أجله».