شرطة أبوظبي توزّع العيدية على أبناء نزلاء المؤسسات العقابية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، في قطاع أمن المجتمع، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، «مبادرة عيديتي»، في عطلة عيد الفطر المبارك.

واشتملت على توزيع العيدية على أبناء النزلاء خلال زيارة أهاليهم بالمؤسسات العقابية والإصلاحية.

تعاون

وأوضح العميد سيف الكتبي، مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن المبادرة نفذت تحت شعار «عــــام زايد.. ســيرة قائد... مسيرة أمن» بالتعاون مع صندوق الفرج بوزارة الداخلية، وتأتي تجسيداً لحرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء الإنسان، والاستدامة، وتعزز التضامن والتكافل الاجتماعي.

وأضاف، أن مبادرة «عيديتي»، أسهمت في رسم الابتسامة والفرحة في قلوب أسر النزلاء وعلى وجوههم، وتعزز الروح الإيجابية لدى النزلاء، بما ينعكس إيجاباً على تقبلهم لبرامج الإصلاح والتأهيل، استعداداً لدمجهم في المجتمع بعد إنهاء محكومياتهم.