«حميد الخيرية» تنفق 14 مليون درهم على مشاريع رمضان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أنفقت مؤسسة حميد الخيرية مبلغ 14 مليون درهم من خلال حملة شهر رمضان التي جاءت تحت شعار «ما نقص مال من صدقة».

حيث تم تنفيذ 6 مشاريع خيرية وإنسانية على مدار شهر رمضان المبارك، وشهد العام الحالي زيادة عدد المستفيدين من المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال الشهر الفضيل.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد الخيرية جاء تنفيذ هذه المشاريع الخيرية والإنسانية في رحاب الشهر الفضيل انطلاقاً من رؤية المؤسسة وحرصها على ملامسة الحاجات الإنسانية والتزاماً بتوجيهات ديننا الحنيف الذي حثنا على التكافل الاجتماعي، مؤكدة أن المؤسسة دأبت منذ نشأتها على تلبية احتياجات مواطني الإمارة والمقيمين .

وذلك بتوجيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان راعي المؤسسة وبدعم من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأكدت مدير عام المؤسسة أن عدد المستفيدين من إجمالي المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال شهر رمضان هذا العام ازداد عن العام الماضي، لافتة إلى أنه تم تنفيذ 6 مشاريع خيرية أولها توزيع زكاة المال لصاحب السمو حاكم عجمان وعدد المستفيدين منها أكثر من 10 آلاف مستفيد من المواطنين والمستحقين وبلغت قيمتها 9 ملايين و500 ألف درهم.

كما تم توزيع المير الرمضاني والذي شمل المواد الغذائية لفئة ذوي الدخل المحدود من الأسر المستحقة والمحتاجة والهدف من المشروع تخفيف الأعباء على كاهل الأسر المستحقة وبث روح التراحم والتكافل خلال الشهر الكريم وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 4000 أسرة بتكلفة إجمالية مليوني درهم. وأشارت إلى أن المشروع الثالث هو مشروع إفطار صائم .

وذلك بتوفير وجبة الإفطار اليومي لبعض المساجد والخيم الرمضانية وبلغ عدد الوجبات المقدمة 6 آلاف وجبة يومياً موزعة على 13 مسجداً داخل إمارة عجمان بتكلفة 1.6 مليون درهم، أما المشروع الرابع وهو زكاة الفطر ويتم توزيعها علي المستحقين فبلغ عدد الفئات المستهدفة 4000 حالة من محدودي الدخل والعاملين بالدوائر المحلية والحكومية.