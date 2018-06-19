عمار النعيمي يعيد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة

المصدر: ■ عجمان ـ وام

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قراراً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم /1/ لسنة 2018 بشأن مؤسسة عجمان للمواصلات العامة المعدل بالمرسوم الأميري رقم / 7 / لسنة 2018 وعلى التشريعات ذات الصلة.

ونص القرار رقم /20/ لسنة 2018 بعد التعريفات والتفاسير على إعادة تشكيل المجلس ليكون برئاسة محمد عبدالله علوان النعيمي وعضوية أحمد إبراهيم راشد الغملاسي نائباً للرئيس وسلطان خليفة حارب المهيري ومحمد أحمد بن عمير المهيري وعبدالرحمن حميد يوسف النعيمي أعضاء على أن يستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخه ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً بقرار أميري لاحق، ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس وينوب عنه ويقوم مقامه في حالة غيابه ويمارس مهامه واختصاصاته كافة المقررة قانوناً.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المخاطبة بأحكامه والأشخاص المعنيين بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.