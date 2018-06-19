سعيد بن طحنون يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد علي الحساني

المصدر: العين - وام

قدم الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن علي محمد راشد الحساني الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في اليمن في إطار عملية «إعادة الأمل» للشعب اليمني الشقيق التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأعرب خلال زيارته مساء أمس الأول، خيمة العزاء في «أم غافة» بمنطقة العين للدكتور سعيد حمد الحساني وأبناء قبيلة الحساني عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.