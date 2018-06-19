بلدية أم القيوين تستقبل الموظفين والمتعاملين بالحلوى بعد العيد

المصدر: أم القيوين - البيان

عايدت بلدية أم القيوين ومع عودة موظفيها للدوام الرسمي صباح أمس موظفيها ومتعامليها من خلال استقبالهم بحلويات العيد في أجواء سادتها مشاعر الإخاء والمحبة بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة، وقد تناول الجميع الحلويات احتفاء بالمناسبة.

وقال عبيد طويرش القائم بأعمال مدير عام بلدية أم القيوين إن مشاركة الجميع من موظفي ومتعاملي الدائرة في الاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة ليُمثل ترابطاً أخوياً يُسهم في تقوية مشاعر وأواصر المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع الواحد، لافتاً إلى أن بلدية أم القيوين دوماً ما تحرص على مشاركة موظفيها والمواطنين بصفة عامة الاحتفاء بالمناسبات السعيدة.