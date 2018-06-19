«طرق دبي» تتحاور مع مستخدمي المترو عبر «تويتر»

المصدر: دبي - البيان

شهدت الجلسة التي نظّمها مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي عبر برنامج تويتر من خلال مبادرة (تحدّث مع الهيئة) إقبالا وتفاعلا من قبل الجمهور من جميع شرائح المجتمع .

ومن مختلف الجنسيات حيث عرض عدد من المتعاملين وعلى مدى ساعتين مقترحاتهم وملاحظاتهم وأفكارهم حول باقة الخدمات المتنوعة، التي تقدمها الهيئة في مجال النقل بالمترو والترام وهو الموضوع، الذي خصّصه المجلس للتحاور مع الجمهور عبر تويتر.

وأشاد محمد عبيد الملاّ، عضو مجلس المديرين ورئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات، بالإقبال والتفاعل الممتع، الذي أبداه المشاركون في المحادثة المباشرة مع الهيئة وحرصهم على المشاركة لتطوير وتحسين خدمات الهيئة ودعم مبادراتها، التي أُطلِقَت أصلا لإسعاد الجمهور من السكان والزائرين والسائحين القادمين إلى الإمارة من شتّى أنحاء العالم.

ومن بين التوصيات، التي خرج بها المجلس دراسة زيادة أوقات فتح أبواب الصعود والنزول من المترو وذلك للسماح لجميع مستخدمي المترو بالصعود والنزول بشكل سلس ومريح .