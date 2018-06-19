24 ألف مكالمة تلقتها عمليات شرطة الشارقة أيام العيد

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة من ضبط حركة السير والمرور والحد من الحوادث المرورية في امارة الشارقة، خلال أيام عيد الفطر ابتداءً من يوم 13 حتى 17 /‏ 6 .

فيما تلقت غرفة العمليات المركزية 24146 مكالمة هاتفية ما بين جنائية، ومرورية. حيث أفاد العقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالانابة بشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات المركزية تلقت 20460 مكالمة هاتفية خلال عطلة عيد الفطر المبارك من خلال الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 3686 للمكالمات غير الطارئة على الرقم 901.

وأضاف مدير عام العمليات المركزية بالانابة إلى أن الحركة المرورية خلال إجازة عيد الفطر هذا العام تميزت بالإنسيابية في جميع طرق الإمارة نتيجة للجهود المبذولة في تنظيم الدوريات المرورية المنتشرة في الإمارة لضبط حركة السير والمرور، حيث بلغ عددها (186) دورية شملت دوريات الطرق الداخلية، ودوريات الطرق الخارجية.

ودوريات فرع أمن الطرق والنقل، بالاضافة الى دوريات الاسناد، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث وتأمين تنقل مستخدمي الطرق خلال أيام العيد، مما انعكس في انخفاض الحوادث المرورية التي بلغت (11) حادثاً، منها (9) حوادث نتج عنها إصابات تراوحت ما بين البليغة والمتوسطة، بالاضافة الى حالتي وفاة، بسبب السرعة الزائدة وعبور أحد المشاة في موقع غير مخصص لعبور المشاة.