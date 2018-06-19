تكريم الفائزين بمسابقة «حافظ من بلادي» في رأس الخيمة

أقيم في مجلس الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي بمنطقة الزهرة في رأس الخيمة حفل تكريم الفائزين في المسابقة الرمضانية «حافظ من بلادي» التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وإذاعة رأس الخيمة بحضور خلف سالم إسماعيل نائب الرئيس المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية ومحمد غانم مدير عام الإذاعة والمحفظين المشاركين في تنفيذ المسابقة وأولياء أمور الحفظة. وأكد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحكمته القيادية.

وأوضح الشيخ عبدالملك أن مسابقة «حافظ من بلادي» تأتي بالتزامن مع «عام زايد» مؤكداً أهمية المضي في تنظيم مسابقات حفظ القرآن الكريم وترسيخ تعاليمه لبناء جيل قوي متماسك بحبل الله المتين. رأس الخيمة - وام

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